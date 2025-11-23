Lokala liberaler på landsmötet i Karlstad

Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.
En av de frågor som lyfts är placeringen av Migrationsverkets ankomst- och återvändandecenter. Liberalerna i Sigtuna anser att kommuner som redan har ett omfattande mottagande och integrationsarbete måste tas på allvar vid beslut om nya center, då detta påverkar både boende och kommunens verksamheter.
Under mötet presenterade Lars Naur även ett förslag om att ge Swedavia ett bredare samhällsuppdrag, vilket öppnar möjligheter för ett forsknings- och utbildningscentrum vid Arlanda och Sigtuna Science Park.
Från Sigtunas perspektiv är tre frågor särskilt viktiga: skola, trygghet och hållbar utveckling. Liberalerna arbetar för mer studiero, fler behöriga lärare, tidiga insatser mot ungt utanförskap samt en klimatpolitik som stödjer en smart och hållbar utveckling.
Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.
Notiser Försvarsmaktens tjänstehund Terro, som försvann från övningsfältet i Rosersberg utanför Märsta på tisdagen vid 14-tiden, har nu hittats. Hunden lokaliserades under onsdagen i närområdet och kunde tas om hand av personal från Försvarsmakten.
Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.
Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.