Lokala liberaler på landsmötet i Karlstad

Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.

En av de frågor som lyfts är placeringen av Migrationsverkets ankomst- och återvändandecenter. Liberalerna i Sigtuna anser att kommuner som redan har ett omfattande mottagande och integrationsarbete måste tas på allvar vid beslut om nya center, då detta påverkar både boende och kommunens verksamheter.

Under mötet presenterade Lars Naur även ett förslag om att ge Swedavia ett bredare samhällsuppdrag, vilket öppnar möjligheter för ett forsknings- och utbildningscentrum vid Arlanda och Sigtuna Science Park.

Från Sigtunas perspektiv är tre frågor särskilt viktiga: skola, trygghet och hållbar utveckling. Liberalerna arbetar för mer studiero, fler behöriga lärare, tidiga insatser mot ungt utanförskap samt en klimatpolitik som stödjer en smart och hållbar utveckling.