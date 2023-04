Lokala fotbollsmatcher under helgen

Under den kommande helgen kommer det att spelas flera spännande fotbollsmatcher i kommunen. Här är en översikt över några av matcherna som äger rum

Fredag:

I Division 4 möts Rosersbergs IK och Vaksala på Råbergsvallen klockan 19.30. Rosersbergs IK har ett tidigare nederlag att hämta sig från efter att ha förlorat med 2-0 mot BKV Norrtälje2 i premiären, och kommer att kämpa för att återhämta sig och ta tre poäng på hemmaplan mot Vaksala.

I Division 6 Södra ställs Syrianska FC och Frösunda emot varandra på Midgårdsvallen klockan 20.30. Det blir en spännande match där båda lagen kommer att vilja ta hem segern.

Lördag:

Det kommer även att spelas flera DM-matcher under lördagen. I F14-klassen möts Danmarks IF och Sigtuna IF klockan 13.45. Sigtuna IF kommer att kämpa för att fortsätta sin framgång efter att ha vunnit sin senaste match.

I Division 6V möter Sigtuna IF och Isun varandra på Ansgarsvallen klockan 16.00. Det blir en tuff match där båda lagen kommer att göra sitt bästa för att ta hem segern.

Även i DM P13 kommer det att spelas en lokal match mellan Sigtuna City och Funbo klockan 11.00 på Ansgarsvallen. Det blir en spännande kamp mellan dessa två lag.

Märsta IK kommer också att vara inblandade i flera matcher under lördagen. I DM P14 möter de Dalkurd klockan 15.30 på Sävja IP, och i Division 3 Norra Svealand tar de emot Fanna klockan 15.00 på Midgårdsvallen. Märsta IK kommer att kämpa för att ta poäng i båda matcherna och fortsätta sin framgångsrika säsong.

Söndag:

Avslutningsvis kommer det att spelas en match i Division 6 mellan Skokloster och Märsta IK2 klockan 14.00 på Gröna Dalens IP. Det blir en spännande match där Märsta IK2 kommer att göra sitt bästa för att ta med sig tre poäng hem.

Det är förväntat att dessa matcher kommer att locka till sig lokala fotbollsentusiaster som kommer att heja på sina favoritlag och njuta av spännande fotbollsmatcher under helgen. Vi önskar alla deltagande lag lycka till och hoppas på en helg fylld med spännande och underhållande fotboll!