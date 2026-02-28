Lodjursjakten stoppas

Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.
Den planerade lodjursjakten som skulle inledas 1 mars stoppas. Bakgrunden är att tre organisationer har överklagat länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten i Luleå avslog först överklagandet, men ärendet gick vidare till kammarrätten som nu beslutar att jakten tills vidare inte får genomföras i väntan på slutligt avgörande.
I Sigtuna kommun är lodjur den vanligaste rovdjursobservationen. Så sent som den 5 februari kördes ett lodjur på i närheten av Arlanda. En anmälan om jaktbrott upprättades efter att djuret lämnats på platsen utan att föraren larmat om händelsen.
Beslutet innebär att ingen licensjakt efter lodjur får bedrivas i länet innan domstolen fattar ett slutligt beslut i frågan.
Nyheter Tullverket begär ökade anslag de kommande åren och lyfter behovet av mer resurser för att klara EU:s nya krav och stärka arbetet mot organiserad brottslighet. Myndigheten lämnar nu sitt budgetunderlag till regeringen.
Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.