Lodjursjakten stoppas

Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.

Den planerade lodjursjakten som skulle inledas 1 mars stoppas. Bakgrunden är att tre organisationer har överklagat länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten i Luleå avslog först överklagandet, men ärendet gick vidare till kammarrätten som nu beslutar att jakten tills vidare inte får genomföras i väntan på slutligt avgörande.

I Sigtuna kommun är lodjur den vanligaste rovdjursobservationen. Så sent som den 5 februari kördes ett lodjur på i närheten av Arlanda. En anmälan om jaktbrott upprättades efter att djuret lämnats på platsen utan att föraren larmat om händelsen.

Beslutet innebär att ingen licensjakt efter lodjur får bedrivas i länet innan domstolen fattar ett slutligt beslut i frågan.