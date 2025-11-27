Ljusmanifestation i Valsta uppmärksammade Orange Day

I Valsta hölls under torsdagskvällen en ljusmanifestation med anledning av Orange Day, den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Arrangemanget genomfördes av nätverket Vi är Valsta, som samlar Sigtuna kommun, civilsamhällesaktörer och näringsliv. Under manifestationen hölls tal av flera lokala organisationer. Bland talarna fanns representanter från Kvinnojouren Sigtuna, Svenska kyrkan Märsta pastorat, Brottsofferjouren Stockholm Gotland samt företrädare för organisationer som arbetar med frågor kopplade till tjejers och kvinnors trygghet. En tyst minut hölls för de kvinnor som mist livet till följd av våld.

SigtunaHem stod värd för manifestationen och bjöd in deltagande verksamheter att berätta om sitt arbete. Även allmänheten deltog vid samlingen i Valsta liksom vid andra ljusmanifestationer som hölls i kommunen.