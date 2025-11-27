Foto: Insändarbild

Livsfarligt övergångsställe!

Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

Boende i närheten har själva varit ute och klippt ner växtligheten intill staketet. Några mindre insatser har gjorts från kommunens sida, t ex förstärkt belysning, men ingen har varit tillräcklig för att komma till rätta med det egentliga problemet.

Om du kommer körande uppför Valstabacken är det inget stort problem. Där, strax innan busshållplatsen, finns ett synligt övergångsställe som, med rätt hastighet, ger dig möjlighet att bromsa upp, stanna och lämna företräde för den som vill passera.

Problemet är om du kommer körande nerför Valstabacken! Och speciellt när det är skymning eller mörkt! Vägen är delad med en buskplantering och ett Gunnebostaket, ända ner mot övergångsstället som ligger direkt efter busshållplatsen. Staketet, men också växterna, skymmer sikten och belysningen på de bilar som kommer körande uppför backen gör att sikten blir ännu sämre. De personer som går på övergångsstället, från Arlandagymnasiets håll mot Buregatan, syns helt enkelt inte.

Nu är det väl ändå dags för kommunen att ta tag i detta problem, på ett seriöst och genomtänkt sätt? Och det innan något ännu värre händer.

Ingen ska behöva bli påkörd. Ingen ska behöva köra på någon.
Som det är nu är faran stor och risken överhängande – både för dig som går och för dig som kör – hur försiktigt du än är.

  • Valsta Steninge Stadsdelsförening
    Margareta Karlsson, ordförande
Av redaktion@marsta.nu

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.