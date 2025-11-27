Livsfarligt övergångsställe!

Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

Boende i närheten har själva varit ute och klippt ner växtligheten intill staketet. Några mindre insatser har gjorts från kommunens sida, t ex förstärkt belysning, men ingen har varit tillräcklig för att komma till rätta med det egentliga problemet.

Om du kommer körande uppför Valstabacken är det inget stort problem. Där, strax innan busshållplatsen, finns ett synligt övergångsställe som, med rätt hastighet, ger dig möjlighet att bromsa upp, stanna och lämna företräde för den som vill passera.

Problemet är om du kommer körande nerför Valstabacken! Och speciellt när det är skymning eller mörkt! Vägen är delad med en buskplantering och ett Gunnebostaket, ända ner mot övergångsstället som ligger direkt efter busshållplatsen. Staketet, men också växterna, skymmer sikten och belysningen på de bilar som kommer körande uppför backen gör att sikten blir ännu sämre. De personer som går på övergångsstället, från Arlandagymnasiets håll mot Buregatan, syns helt enkelt inte.

Nu är det väl ändå dags för kommunen att ta tag i detta problem, på ett seriöst och genomtänkt sätt? Och det innan något ännu värre händer.

Ingen ska behöva bli påkörd. Ingen ska behöva köra på någon.

Som det är nu är faran stor och risken överhängande – både för dig som går och för dig som kör – hur försiktigt du än är.