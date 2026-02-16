Livgardets dragonmusikkår ger marschkonsert i Kulturum

Den 6 mars klockan 19.00 gästar Livgardets dragonmusikkår Kulturumteatern i Märsta med konserten ”Marsch!”. Det är första gången en beriden militärmusikkår uppträder på scenen i Kulturum.

Livgardets dragonmusikkår besöker Kulturumteatern den 6 mars för en konsert med fokus på marschmusik. På programmet står bland annat ”Marsch de Priester” av Wolfgang Amadeus Mozart, ”Siegfrieds begravningsmarsch” av Richard Wagner samt ”Barnum & Bailey’s Favourite” av Karl L. King.

Dragonmusikkåren är Försvarsmaktens beridna musikkår och en av få kvarvarande beridna musikkårer i världen. Den består av 30 musiker – bleckblåsare och slagverkare – fördelade på trumpeter, horn, tromboner, eufonium, tubor och slagverk, samt en ledning på åtta personer.

Varje år genomför musikkåren omkring 140 spelningar, varav cirka 45 är beridna vaktparader. Under sommarhalvåret rider kåren i täten för vaktparaden genom Stockholm till Kungliga slottet, ett återkommande inslag i huvudstadens gatubild. Musikerna bär den mellanblå dragonuniformen från 1895, Modell Äldre. Konstnärlig ledare är musikdirektör Joakim Unander.