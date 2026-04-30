Linnea tävlar i Yrkes-SM

Linnea Peres från Arlandagymnasiet är en av deltagarna när Yrkes-SM avgörs i Stockholm 4–6 maj.
Linnea tävlar i grenen servering, där uppgiften handlar om att skapa och genomföra en dukning utifrån ett eget tema. Under tävlingsdagen har hon 1,5 timme på sig att färdigställa ett bord som sedan bedöms av jury.
Inför tävlingen har hon tränat i både skolmiljö och tillsammans med verksamheter i Sigtuna. – Jag blev först ganska chockad när jag fick veta det, men också väldigt glad. Jag är en tävlingsmänniska så ser verkligen fram emot att tävla. Det ska bli jättespännande, säger Linnea Peres i ett uttalande.
Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.
Politik Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.
Notiser Under 2025 rapporterades sju fall av den fästingburna sjukdomen i Sigtuna kommun, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som Newsworthy sammanställt. Det är fem fler än året innan och den högsta siffran som noterats i kommunen.