Linnea tävlar i Yrkes-SM

Linnea Peres från Arlandagymnasiet är en av deltagarna när Yrkes-SM avgörs i Stockholm 4–6 maj.

Linnea tävlar i grenen servering, där uppgiften handlar om att skapa och genomföra en dukning utifrån ett eget tema. Under tävlingsdagen har hon 1,5 timme på sig att färdigställa ett bord som sedan bedöms av jury.

Inför tävlingen har hon tränat i både skolmiljö och tillsammans med verksamheter i Sigtuna.

– Jag blev först ganska chockad när jag fick veta det, men också väldigt glad. Jag är en tävlingsmänniska så ser verkligen fram emot att tävla. Det ska bli jättespännande, säger Linnea Peres i ett uttalande.