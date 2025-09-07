Lillian Thuram i mitten med samordnare Yemame Alsayfi och rektor Anna SvenssonFoto: Sigtuna kommun/linkedin

Lilian Thuram besökte Ekillaskolan

Ekillaskolan hade i veckan besök av en av världens genomtiderna bästa ytterbackar, Lilian Thuram som pratade rasism med årskurs 9.

Årskurs 9 på Ekillaskolan fick besök av fotbollsstjärnan Lilian Thuram. Under besöket pratade han med eleverna om frågor som vad det innebär att vara “vit” eller “svart”, hur man kan bemöta rasism och hur unga kan stå emot och motverka diskriminering i vardagen.

Samtalen var fyllda av nyfikna frågor och kloka resonemang. Thuram, som hade arbetat med jämlikhetsfrågor i över 15 år genom sin stiftelse för utbildning mot rasism, delade med sig av sina erfarenheter och betonade hur viktigt det var att utbilda sig och bygga upp sin egen självkänsla. På så sätt kunde man stå upp mot rasism och bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Eleverna deltog aktivt i diskussionerna och visade stort intresse för ämnet. De reflekterade kring sin egen roll och ansvar, och Thuram ledde samtalen på ett sätt som både inspirerade och utmanade dem att tänka nytt.

Skolledningen och samordnare Yemame Alsayfi var också på plats och lyfte fram hur imponerade de var över elevernas engagemang och mod. Besöket gav både elever och personal många insikter om hur man kan arbeta med jämlikhet i praktiken.

Av Erik Karlsson

Par stormade gate på Arlanda

Blåljus Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.

Blottare på pendeln till Arlanda

Blåljus Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.

Brasiliens riksåklagare på studiebesök

Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.

Miljöbrott stoppades vid Hagbyholm

Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.

Få unga i kommunfullmäktige

Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.

Över 3000 störs på natten av buller

Nyheter Allt fler uppger att de får sin nattsömn störd av trafikbuller. I Sigtuna kommun handlar det om cirka 3 200 personer, motsvarande sex procent av invånarna. Det visar Miljöhälsorapporten, en undersökning från Folkhälsomyndigheten.