Lilian Thuram besökte Ekillaskolan

Ekillaskolan hade i veckan besök av en av världens genomtiderna bästa ytterbackar, Lilian Thuram som pratade rasism med årskurs 9.

Årskurs 9 på Ekillaskolan fick besök av fotbollsstjärnan Lilian Thuram. Under besöket pratade han med eleverna om frågor som vad det innebär att vara “vit” eller “svart”, hur man kan bemöta rasism och hur unga kan stå emot och motverka diskriminering i vardagen.

Samtalen var fyllda av nyfikna frågor och kloka resonemang. Thuram, som hade arbetat med jämlikhetsfrågor i över 15 år genom sin stiftelse för utbildning mot rasism, delade med sig av sina erfarenheter och betonade hur viktigt det var att utbilda sig och bygga upp sin egen självkänsla. På så sätt kunde man stå upp mot rasism och bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Eleverna deltog aktivt i diskussionerna och visade stort intresse för ämnet. De reflekterade kring sin egen roll och ansvar, och Thuram ledde samtalen på ett sätt som både inspirerade och utmanade dem att tänka nytt.

Skolledningen och samordnare Yemame Alsayfi var också på plats och lyfte fram hur imponerade de var över elevernas engagemang och mod. Besöket gav både elever och personal många insikter om hur man kan arbeta med jämlikhet i praktiken.