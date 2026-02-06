Liftpriserna upp – så mycket kan skidresan kosta för kommuninvånare

Skidsäsongen är i gång och flera större skidorter har höjt sina priser. För Sigtunabor kan dagskort variera mellan 30 och 390 kronor, beroende på anläggning.

Två av tre större skidanläggningar har höjt sina liftkortspriser i år. Enligt en prisgenomgång av 168 svenska anläggningar är den typiska höjningen mellan 15 och 30 kronor för ett dagskort, motsvarande tre till sex procent. Vid Skistars anläggningar i Sälen har priset ökat med 28 kronor jämfört med förra året.

I närområdet varierar priset mycket: vid Humbacken kostar ett dagskort 130 kronor, billigast är Söderforsbacken med 30 kronor, medan Flottsbro Alpin tar 370 kronor för en dag i backen.

För den som vill åka en hel vecka ligger priset i Kungsberget på 2 120 kronor, något billigare än medianpriset på 2 615 kronor för större skidorter. De billigaste veckopassen finns i Bydalsfjällen, 1 975 kronor per vuxen, medan Åre kostar nästan dubbelt så mycket, 3 935 kronor för en vuxen. För en familj med två vuxna och två barn över åtta år kan en veckas skidåkning kosta mellan 7 040 kronor i Bydalsfjällen och 13 662 kronor i Åre.

Enligt ICA-banken kan prisskillnaden för en veckas skidresa, inklusive boende, liftkort, utrustning och mat, uppgå till 20 000 kronor beroende på resdatum och skidort. Priserna är som högst under sportlovsveckorna 8 och 9, och helgdagar är ofta dyrare än vardagar.

Tips för billigare skidresa:

– Boka tidigt, både liftkort och boende.

– Välj mindre kända skidorter.

– Bo på ställe med kök och laga mat själv.

– Hyr utrustning utanför skidorten.

– Undvik högsäsong och sportlovsveckor.