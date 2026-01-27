Liberalerna vill se statliga bidrag till tvålärarsystem i skolorna

Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in både en fråga till kommunfullmäktige och ett initiativärende till utbildningsnämnden om möjligheten att använda statliga bidrag för att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.

I sin skrivelse till utbildningsnämndens ordförande Johan Henriksson (M) lyfter Liberalerna fram tvålärarsystem som ett sätt att öka studieron, stärka den individanpassade undervisningen och förbättra kunskapsresultaten. Partiet hänvisar till erfarenheter från andra kommuner där modellen haft positiva effekter, både för elevernas lärande och lärarnas arbetsmiljö.

Liberalerna pekar även på att staten erbjuder riktade bidrag som kan användas för insatser som tvålärarsystem och menar att kommunen bör säkerställa att sådana medel tas till vara. I frågan till kommunfullmäktige vill partiet få klarhet i om Sigtuna kommun under innevarande eller föregående år har sökt statliga bidrag i syfte att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.

– Vi vet att tvålärarsystem kan göra stor skillnad för elevernas lärande och för lärarnas arbetsmiljö. Därför är det viktigt att Sigtuna kommun inte missar möjligheten att söka statliga bidrag som kan stärka skolan utan att belasta kommunens ekonomi, säger Pernilla Bergqvist (L) i ett uttalande