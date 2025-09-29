Liberalerna vill inrätta äldre- och funktionshindersombudsman

Liberalerna i Sigtuna kommun föreslår att kommunen inrättar en äldre- och funktionshindersombudsman.

Förslaget, som nu lyfts inför valet 2026, syftar till att stärka rättigheter, trygghet och inflytande för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Funktionen ska vara oberoende, tillgänglig och verka över hela kommunen, både inom kommunal och privat omsorg.

Partiet pekar på att många äldre och personer med funktionsnedsättning upplever det svårt att veta vart de ska vända sig med synpunkter, klagomål eller behov av stöd. En ombudsman skulle göra det enklare att påverka, lyfta frågor och driva förändring. Funktionen ska bland annat ta emot synpunkter och klagomål, föreslå förbättringar i omsorg och tillgänglighet, bevaka rättigheter och följa upp beslut samt bidra till mer jämlika livsvillkor.

Liberalerna vill att ombudsmannen står fri i sitt uppdrag och inte knyts till någon särskild förvaltning. Förslaget lämnades in till kommunfullmäktige den 17 juni 2025 och är en del av partiets arbete för ökad självständighet och valfrihet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

”Äldres rätt till självbestämmande ska hävdas och alla tendenser till åldersfördomar bekämpas,” skriver Liberalerna på sin hemsida.