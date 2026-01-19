Liberalerna vill flagga för Grönland

Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.

Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in ett förslag till kommunstyrelsen om att kommunen vid utvalda tillfällen ska hissar Grönlands flagga. Syftet är att visa stöd för det grönländska folkets rätt att själva bestämma över sin framtid, efter att frågan om Grönlands status nyligen diskuterats internationellt.

Förslaget innebär också att kommunen ska kommunicera sin ståndpunkt utåt när flaggan hissas. Tanken är att tydliggöra stöd för demokrati, folkrätt och små staters rätt att själva forma sin framtid, på samma sätt som kommunen tidigare visat stöd för Ukraina. Initiativet kopplas också till Grönlands och Danmarks roll i den europeiska och transatlantiska gemenskapen.