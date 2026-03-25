Liberalerna besökte återvändandecenter i Arlandastad

Företrädare för Liberalerna har varit på plats vid förvaret och mottagnings- och återvändandecentret i Arlandastad. Med under dagen fanns även riksdagsledamoten och migrationspolitiske talespersonen Patrik Karlson.

Under besöket fick partiet en genomgång av verksamheten i Märsta, där förvaret har omkring 177 platser och är en del av Sveriges återvändandearbete. Frågor om säkerhet, resurser och samverkan mellan myndigheter lyftes, liksom hur vardagen ser ut för de som vistas i verksamheten.

Liberalerna pekar också på att planerna på att bygga ut återvändandecentret i området kommer att påverka Sigtuna kommun, med ökade krav på struktur och tydligt ansvar.

Samtidigt har centret de senaste veckorna uppmärksammats efter uppgifter om bristande trygghet för barn och unga, där ett grovt brott ska ha inträffat nyligen.