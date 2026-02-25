Leo Ahmed toppar Vänsterpartiets lista.Foto: Pressbild

Leo Ahmed toppar V-listan till fullmäktigevalet

Vänsterpartiet i Sigtuna kommun har fastställt sin kandidatlista till kommunfullmäktigevalet. Leo Ahmed från Valsta toppar listan.

Under tisdagskvällen meddelade Vänsterpartiet sin valsedel till fullmäktige. Den består av tolv personer. Etta på listan är Leo Ahmed.
– Jag är stolt och hedrad över medlemmarnas förtroende att få leda vår lista i Sigtuna. För mig handlar politik om att stå på invånarnas sida och arbeta för en stark välfärd, minskade klyftor och en kommun där alla har rätt till trygghet och framtidstro. Jag vill bidra till en kommun som håller ihop, där välfärden stärks och där människors behov alltid går först oavsett om man bor i en villa eller en liten lägenhet, säger Leo Ahmed.

Leo Ahmed är ordförande för Vänsterpartiet i Märsta-Sigtuna och har tidigare erfarenhet från kommunal politik i Stockholms stad, där han varit ledamot i fullmäktige samt haft uppdrag som gruppledare i Idrottsnämnden och i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Två andra toppnamn är Marta Aguirre och Anna-Karin Ovsiannikov.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91

