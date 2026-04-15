Foto: Albin Handig/Riksteatern

Lennart Jähkel till Märsta med “Den enfaldige mördaren”

Skådespelaren Lennart Jähkel kommer till Märsta i höst. Den 4 oktober har föreställningen Den enfaldige mördaren premiär.

Föreställningen bygger på Hans Alfredsons roman En ond man och den efterföljande filmatiseringen. På scen spelar Jähkel rollen som fabrikören Höglund.

Berättelsen utspelar sig i 1930-talets Sverige och följer Sven Olsson, en man som lever i samhällets utkant och utnyttjas av omgivningen. Teman som makt, människovärde och utsatthet står i centrum.

Pjäsen är skriven av Dennis Magnusson och regisseras av Dennis Sandin. Den sätts upp av Riksteatern som turnerar runt i landet under hösten.

Av Daniel Iskandar

