Låt inte orden tystna – Sverige behöver ett bibliotek för förbjuden litteratur

Runt om i världen förbjuds litteratur som utmanar makten, kärleken eller tystnaden.

Författare fängslas, journalister hotas, och böcker bränns – bara för att de vågar säga det otillåtna. Det fria ordet är under global attack, från Moskva till Teheran, från skolbibliotek i Florida till digitala censurväggar i Kina.

Därför föreslår vi i Liberalerna att Sverige inrättar ett nationellt bibliotek för förbjuden litteratur vid Kungliga biblioteket. Ett unikt arkiv där förbjudna verk bevaras, forskas på och görs tillgängliga – inte bara för framtida generationer, utan som en aktiv handling för yttrandefriheten idag.

I Sigtuna kommun har vi tidigare tagit vårt ansvar. I Liberalernas budgetförslag för Sigtuna kommun föreslår vi att kommunen åter blir en fristad för förföljda författare. Sigtuna har en lång tradition av att vara en plats för tankens frihet och kulturella möten – det är dags att återuppta den rollen.

Vi liberaler tror på människans rätt att uttrycka sig fritt – i text, bild, tanke och handling. Ett samhälle som inte försvarar de ord som makten fruktar mest, riskerar att själv förlora sin frihet.

Det fria ordet ska inte gömmas undan – det ska samlas, skyddas och spridas. Låt Sverige bli det land där förbjudna böcker får nytt liv.