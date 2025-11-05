Lastbilschaufför stoppades med 240 kilo narkotika – skulle till Arlanda

En nederländsk lastbilschaufför i 20-årsåldern stoppades vid Öresundsbron med stora mängder narkotika i lasten. Han uppgav att han var på väg till Arlanda flygplats, men i lastutrymmet hittades heroin och cannabisharts till ett uppskattat värde av flera miljoner kronor.

Mannen åtalas nu för synnerligen grov narkotikasmuggling. När Tullverket kontrollerade lastbilen i slutet av maj upptäcktes fem lådor med närmare sex kilo heroin och cirka 237 kilo cannabisharts.

Utredningen visar att den egentliga destinationen var en industrifastighet på Värmdö utanför Stockholm, en plats som tidigare kopplats till organiserad brottslighet. Enligt Tullverket har samma fordon passerat Öresundsbron ett tiotal gånger det senaste året, vilket tyder på att chauffören deltagit i flera tidigare transporter till Sverige.

Mannen nekar till brott och hävdar att han tvingats utföra uppdraget under hot. Åklagaren vill att han döms för två fall av synnerligen grov narkotikasmuggling och att han utvisas från Sverige på livstid efter avtjänat straff.