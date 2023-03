Lastbilar krockade på E4:an – Vägen avstängd

Flera lastbilar krockade under morgonen på E4:an mellan Rosersberg-Stora Wäsby.

Flera lastbilar uppges ha varit inblandade i en trafikolycka på E4:an södergående mellan Rosersberg-Stora Wäsby under förmiddagen. Vägen har varit helt avstängd. Enligt Polisen har en person förts till sjukhus med ambulanshelikopter med okänt skadeläge. En utredning gällande grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada har inletts. Trafiken har dirigerats om via Norrsundavägen under tiden som vägen är avstängd. Tidigast vid 18-tiden kan det vara framkomlighet igen.

Artikeln uppdateras…