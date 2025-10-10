Lastbil och bol krockade på Norrsundavägen

Räddningstjänsten larmades under morgonen till en trafikolycka på väg 263 vid Norrsundavägen, i höjd med Plantagen i Märsta.

En personbil och en lastbil krockade kolliderat vid 6-tiden, vilket orsakade störningar i trafiken i båda riktningarna. Fordonen fick bärgas från platsen, och ett körfält var tillfälligt avstängt. Enligt uppgifter från SOS Alarm finns inga uppgifter om personskador. Polisen kommer nu att upprätta trafikmålsanteckningar för att utreda huruvida det föreligger brott. Framkomligheten i nuläget ska vara normal.

Av Erik Karlsson
upphandlingen av bolt

Oklart om Bolt-domen överklagas

Nyheter Det är ännu oklart om Sigtuna kommun kommer överklaga Förvaltningsrättens dom om att Bolt inte får vara med i upphandlingen.

VR kommer köra åt Mälardalståg från december 2026

Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Var tionde tåg i kommunen försenat under september

Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.