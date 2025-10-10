Lastbil och bol krockade på Norrsundavägen

Räddningstjänsten larmades under morgonen till en trafikolycka på väg 263 vid Norrsundavägen, i höjd med Plantagen i Märsta.

En personbil och en lastbil krockade kolliderat vid 6-tiden, vilket orsakade störningar i trafiken i båda riktningarna. Fordonen fick bärgas från platsen, och ett körfält var tillfälligt avstängt. Enligt uppgifter från SOS Alarm finns inga uppgifter om personskador. Polisen kommer nu att upprätta trafikmålsanteckningar för att utreda huruvida det föreligger brott. Framkomligheten i nuläget ska vara normal.