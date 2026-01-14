Lastbil i diket vid Husby

Vägen mellan Måby och Husby är avstängd på grund av olycka med en lastbil.

Trafiksituationen är ansträngd i Sigtuna kommun under morgonen. På väg 263, mellan Granby och Erikssund, har en trafikolycka inträffat där flera fordon är inblandade. Olyckan påverkar sträckan mellan Erikssundsbron och Haga i båda riktningarna. Räddningstjänst och ambulans finns på plats och ett körfält är blockerat, vilket gör att trafiken leds växelvis förbi olycksplatsen. Skadeläget är i nuläget oklart.

Samtidigt är väg 896 mellan Måby och Odensala helt avstängd efter en olycka med ett tungt fordon. En lastbil har hamnat i diket och vägen är avstängd i båda riktningarna. Avstängningen gäller från klockan 09.17 och beräknas pågå till omkring klockan 10.20.

Utöver olyckorna råder det kraftig halka på flera vägar i kommunen, vilket ger mycket besvärliga körförhållanden. Trafikanter uppmanas att köra försiktigt, hålla avstånd och om möjligt välja alternativa vägar.

Vid 11-tiden var det framkomligt igen förbi väg 896.

Uppdaterad kl. 11.10