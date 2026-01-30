Lastbil förstörd i brand – polis misstänker skadegörelse

En lastbil började brinna på Tingvallavägen under torsdagskvällen och polisen utreder händelsen som skadegörelse.

Larmet kom vid 23-tiden om en fordonsbrand på Tingvallavägen i Märsta. En mindre lastbil stod i brand och var stundtals helt övertänd. Räddningstjänsten släckte elden och insatsen avslutades strax innan midnatt. Lastbilen förstördes helt, men inga andra fordon skadades. Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand. I nuläget finns ingen misstänkt för händelsen, rapporterar UNT.