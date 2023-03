Läromedelspeng till kommunens elever

Regeringens beslut om statsbidrag till läromedel ger 500 kronor per elev: - Läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar undervisningens kvalitet, gynnar elevernas lärande och minskar lärarnas arbetsbörda. Det är viktigt att det finns bra och tillräckliga läroböcker. Därför är det bra att regeringen satsar på just detta och inför ett nytt statsbidrag på 685 miljoner i år. Det kommer innebära 500 kronor per elev 2023 och framåt, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Statsbidraget är på totalt 685 miljoner i hela landet och ska räcka till 500 kronor per elev. Enligt ett pressmeddelande från Liberalerna i Sigtuna kommun är det en liberal seger och infriar ett av partiets vallöften. I Sigtuna kommun har man lagt in extra medel för läromedel i både förra årets och årets budget.

– Vi tycker att tryckta läromedel av hög kvalitet är viktigt och har redan tagit steg för att möta upp den nationella satsningen med kommunala medel eftersom vi vill arbeta för att säkerställa principen om en lärobok per elev och ämne, uppger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.