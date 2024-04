Larmtjänst varnar för ökning av båtmotorstölder

Förra veckan greps en person för båtmotorstöld i kommunen. Stölder av båtmotorer är vanligare nu under 2024.

Under det första kvartalet av 2024 rapporterades totalt 139 stölder av båtmotorer i Sverige, enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet som sammanställts av Larmtjänst. Detta representerar en betydande ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Särskilt i polisregion Stockholm var ökningen påtaglig, där antalet stölder av båtmotorer ökade med hela 200 procent.

Under de senaste åren hade stölderna av båtmotorer faktiskt minskat, med en nedgång på 18 procent under 2023 jämfört med året innan. Men under första kvartalet 2024 har denna trend brutits, med en markant ökning av stölder. Den största ökningen har observerats i Stockholmsregionen.

Viktor Eklöf, utredare på Larmtjänst, förklarar att det inte är överraskande att flest stölder sker i Stockholmsregionen, med tanke på det stora antalet båtar med kraftfulla motorer och den omfattande internationella trafiken. Han nämner också att närvaron av internationella brottsnätverk kan bidra till den aktuella ökningen.

En annan oroande trend är stölder ur båtar, som har ökat under de senaste tre åren. Under det första kvartalet 2024 anmäldes 268 sådana stölder, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med samma period året innan. Återigen är Stockholmsregionen mest påverkad, med 166 stölder, motsvarande 62 procent av det totala antalet i landet. Förra veckan lyckades polisen lokalisera en stulen båtmotor med hjälp av GPS.