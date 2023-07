Länsstyrelsen häver eldningsförbudet

Eldningsförbudet i länet har nu hävts meddelade Länsstyrelsen under fredagsförmiddagen.

Eldningsförbudet har rådit över Sigtuna kommun och resten av länet under över en månad. Under ett par veckor var det dessutom ett skärpt eldningsförbud. Tidigare i veckan hävde Länsstyrelsen det skärpta eldningsförbudet och nu på fredagen så kom besked om att eldningsförbudet hävs helt.

– Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar, skriver Länsstyrelsen på sin hemsida.