Länsstyrelsen anmälde inte när 36 raskatter dumpades

Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.

Tidigare i höst avslöjades att katter dumpats i Märsta. De första anmälningarna kom i mars 2024 från ett katthem som tagit hand om några av katterna. Uppgifterna visade att djuren var magra och i dåligt skick, och att chipnummer kunde spåra dem till en uppfödare i området. En av katterna hittades död.

Enligt lagen ska Länsstyrelsen alltid anmäla till polis eller åklagare när ett djur utsatts för lidande eller risk för lidande. Men någon anmälan gjordes aldrig rapporterar TV4.

Joakim Johansson, enhetschef på Länsstyrelsens djurskyddsenhet, uppger i ett mejl till Kalla fakta att ärendet inte prioriterades eftersom katterna redan var infångade och inte längre bedömdes som ett pågående djurskyddsärende.

Kammaråklagare Helena Ljunggren menar att lagen är tydlig och att Länsstyrelsen borde ha anmält händelsen.

– Har det skett en överträdelse som har lett till lidande eller inneburit en konkret risk för lidande så ska det anmälas, säger hon till Kalla fakta.