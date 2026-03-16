Långtidsarbetslösheten ökar i kommunen

Långtidsarbetslösheten i Sigtuna kommun har stigit och ligger nu på den högsta nivån sedan november 2022. Det visar den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen.

I februari hade 1 027 personer i kommunen varit arbetslösa i minst ett år. Det är 27 fler än månaden innan och motsvarar 3,8 procent av arbetskraften. Andelen är 0,3 procentenheter högre än samma månad förra året, enligt siffrorna som Newsworthy sammanställt.

Samtidigt har antalet personer som varit utan arbete i minst två år ökat jämfört med februari 2025. Då handlade det om 457 personer, medan siffran nu är 538, vilket motsvarar 2,0 procent av arbetskraften i kommunen.

I Stockholms län som helhet hade 38 347 personer varit arbetslösa i minst ett år i februari, motsvarande 2,9 procent av arbetskraften. Högst långtidsarbetslöshet i länet finns i Södertälje med 5,4 procent, medan Vaxholm har den lägsta andelen på 1,2 procent.

Fler äldre utan arbete

Av de 1 027 långtidsarbetslösa i Sigtuna är 254 personer mellan 55 och 66 år. I den gruppen motsvarar det en arbetslöshet på 4,7 procent. Bland unga mellan 18 och 24 år är 40 personer långtidsarbetslösa, vilket motsvarar 1,4 procent.

Statistiken visar också tydliga skillnader beroende på födelseland. Av de långtidsarbetslösa i kommunen är 216 födda i Sverige och 811 födda utomlands. Andelen arbetslösa bland utrikesfödda är 6,4 procent, vilket är betydligt högre än bland svenskfödda där motsvarande andel är 1,5 procent.

Utbildningsnivån spelar också en stor roll. Bland personer utan gymnasieutbildning är långtidsarbetslösheten 7,5 procent. För dem som har gymnasieutbildning ligger den på 2,6 procent och bland personer med eftergymnasial utbildning på 3,4 procent.