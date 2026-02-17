Längst väntetider till BUP i Stockholm

Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Enligt den senaste väntetidsstatistiken från Sveriges Kommuner och Regioner får 28 procent av barn och unga i Region Stockholm en första tid hos BUP inom 30 dagar. Det är lägst andel i landet och en tydlig minskning jämfört med början av 2025, då motsvarande siffra låg på drygt 40 procent.

Samtidigt har kön vuxit under året. I december 2024 väntade 1 934 barn och unga på kontakt med BUP. I december 2025 hade siffran ökat till 2 878. Ökningen består till stor del av barn och ungdomar som väntat mer än 90 dagar. Den gruppen har under samma period ökat från 665 till 1 600 personer.

Jesper Svensson (L), andre vice ordförande i psykiatriutskottet i Region Stockholm, riktar kritik mot det rödgröna styret och menar att utvecklingen går åt fel håll. Liberalerna har tidigare föreslagit att en kriskommission tillsätts för BUP-verksamheten.