Jesper Svensson (L)Foto: Pressbild/Liberalerna

Längst väntetider till BUP i Stockholm

Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Enligt den senaste väntetidsstatistiken från Sveriges Kommuner och Regioner får 28 procent av barn och unga i Region Stockholm en första tid hos BUP inom 30 dagar. Det är lägst andel i landet och en tydlig minskning jämfört med början av 2025, då motsvarande siffra låg på drygt 40 procent.

Samtidigt har kön vuxit under året. I december 2024 väntade 1 934 barn och unga på kontakt med BUP. I december 2025 hade siffran ökat till 2 878. Ökningen består till stor del av barn och ungdomar som väntat mer än 90 dagar. Den gruppen har under samma period ökat från 665 till 1 600 personer.

Jesper Svensson (L), andre vice ordförande i psykiatriutskottet i Region Stockholm, riktar kritik mot det rödgröna styret och menar att utvecklingen går åt fel håll. Liberalerna har tidigare föreslagit att en kriskommission tillsätts för BUP-verksamheten.

Av Erik Karlsson
Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.

Klart: Sigtunarännet körs på söndag

Notiser På söndag den 15 februari arrangeras Sigtunarännet i Sigtuna stad. Loppet blir av och genomförs på isen med start klockan 10.00 vid Soldäcksbryggan längs strandpromenaden.

Så blir nya busstorget i Sigtuna

Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)