Långa köer för däckbyte

Många ville byta däck i kommunen på fredagen och det var långa köer till däckbytarstationen vid Pinbackshallen.

SMHI har vädervarnat för snö i helgen. Vädret slog också över till ett par minusgrader i morse med hala vägar till följd. Kanske var det en bidragande orsak att kommuninvånare packade in däcken i bilen för att få till ett skifte. Det har varit långa köer till Däckskiftarna i Märsta hela förmiddagen och efter nu under eftermiddagen ringlade köerna till stationen långa. George Karabet som byter däck vid stationen hälsar via SVT Stockholm att man byter så länge det behövs under fredagskvällen.