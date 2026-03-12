Landshövdingen besökte kommunen – fokus på pendling och bostäder

Landshövdingen Cecilia Skingsley besökte förra veckan Sigtuna kommun där hon träffade kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) och kommundirektör Daniel Lindqvist.

Syftet med besöket var att ge den nya landshövdingen en introduktion till kommunens verksamheter och diskutera aktuella utvecklingsfrågor.

Under besöket träffade hon bland annat kommunledningen, där Mattias Askerson deltog i samtalen.

Från kommunens sida lyftes behovet av satsningar på infrastruktur och utvecklingen kring Stockholm Arlanda Airport. En central fråga var också hur möjligheterna till arbetspendling kan förbättras för invånarna.

Bostadsbyggandet diskuterades också under mötet, där kommunen bland annat lyfte behovet av fler radhus och villor.