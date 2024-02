Lahdo och Omerovic lämnar Skånela

Emilio Lahdo och Kenan Omerovic kommer att byta klubb efter säsongen

Emilio Lahdo och Kenan Omerovic lämnar Skånela IF för nya äventyr. Lahdo har under en tid uttryckt en önskan om mer speltid, vilket resulterade i en förfrågan om övergång till en annan förening. Sent under torsdagen, strax innan övergångsfönstret stängde för säsongen 2023/2024, kom Skånela IF och Anderstorps SK överens om att Anderstorp ska lösa Lahdos kontrakt. Därmed är Lahdo nu med omedelbar verkan spelklar för Anderstorp.

Från Skånelas sida har man gjort sitt bästa för att tillmötesgå Lahdos önskemål och visa respekt för hans önskade utvecklingsväg, även om beslutet inte var lätt.

Kenan Omerovic, å andra sidan, har bestämt sig för att prova lyckan i Handbollsligan och har skrivit på för IF Hallby HK, vilket innebär att han lämnar Skånelas herrtrupp inför den kommande säsongen.

Omerovic kom till Skånela IF från Anderstorp inför säsongen 2022/2023 och har nu avslutat sin andra säsong i föreningen. Han har fortsatt att utvecklas starkt som målvakt och betraktas idag som en av de bästa målvakterna i Herrallsvenskan. Det är ingen överraskning att en Handbollsligaklubb som Hallby har knutit honom till sig. Omerovic är från Jönköping och har även Hallby som sin moderklubb.