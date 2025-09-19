Lågt valdeltagande vid förra kyrkovalet

På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.

Störst andel röstade i Sigtuna församling där 20,4 procent gick till valurnorna, motsvarande 1 141 av drygt 5 600 röstberättigade. Lägst var deltagandet i Husby-Ärlinghundra, där endast 13,6 procent röstade.

I Norrsunda församling minskade valdeltagandet mest, från 20,5 procent 2017 till 18 procent 2021. Två av kommunens fem församlingar låg över rikssnittet på 18,4 procent, medan tre låg under.

Svenska kyrkans medlemmar röstar vart fjärde år till tre olika nivåer: församling eller pastorat, stift samt Kyrkomötet på nationell nivå.