Lågt valdeltagande vid förra kyrkovalet

På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.
Störst andel röstade i Sigtuna församling där 20,4 procent gick till valurnorna, motsvarande 1 141 av drygt 5 600 röstberättigade. Lägst var deltagandet i Husby-Ärlinghundra, där endast 13,6 procent röstade.
I Norrsunda församling minskade valdeltagandet mest, från 20,5 procent 2017 till 18 procent 2021. Två av kommunens fem församlingar låg över rikssnittet på 18,4 procent, medan tre låg under.
Svenska kyrkans medlemmar röstar vart fjärde år till tre olika nivåer: församling eller pastorat, stift samt Kyrkomötet på nationell nivå.
Nyheter Under 2024 rapporterades 312 viltolyckor i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 15 olyckor per 1 000 bilar. Siffran placerar kommunen under länstoppen, där Norrtälje har flest olyckor med 37 per 1 000 bilar, följt av Nynäshamn, Ekerö och Nykvarn.
Nyheter Nästa lördag är det dags för Trygghets- och beredskapsdagen i Märsta centrum. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” – och det blir en dag fylld med aktiviteter för hela familjen.
Politik Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.
Nyheter Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.
Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.