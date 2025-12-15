Foto: Arkivbild/Jamshid Jamshidi

Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på över fem år

Arbetslösheten bland utlandsfödda i Sigtuna kommun sjönk i november till den lägsta nivån sedan 2019. Samtidigt ökade den totala arbetslösheten något jämfört med samma period i fjol.

Arbetslösheten i Sigtuna kommun uppgick i november till 8,7 procent, enligt sammanställning av Arbetsförmedlingens statistik som Newsworthy har tagit fram. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med november förra året och innebär att 2 331 personer i åldern 16–65 år var inskrivna som arbetssökande.

Utvecklingen skiljer sig mellan olika grupper. Arbetslösheten bland utlandsfödda minskade till 13,2 procent, vilket motsvarar 1 668 personer. Det är den lägsta nivån sedan mars 2019 och en nedgång med 0,2 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Skillnaden mellan arbetslösheten bland utlandsfödda och den totala arbetslösheten i kommunen uppgår därmed till 4,5 procentenheter.

Ungdomsarbetslösheten gick samtidigt ned. I november var 7,9 procent av kommunens 18–24-åringar inskrivna som arbetssökande, vilket är en minskning med en procentenhet på ett år. Trots nedgången ligger både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten fortsatt över snittet för Stockholms län.

Av Erik Karlsson
