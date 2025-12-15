Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på över fem år

Arbetslösheten bland utlandsfödda i Sigtuna kommun sjönk i november till den lägsta nivån sedan 2019. Samtidigt ökade den totala arbetslösheten något jämfört med samma period i fjol.

Arbetslösheten i Sigtuna kommun uppgick i november till 8,7 procent, enligt sammanställning av Arbetsförmedlingens statistik som Newsworthy har tagit fram. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med november förra året och innebär att 2 331 personer i åldern 16–65 år var inskrivna som arbetssökande.

Utvecklingen skiljer sig mellan olika grupper. Arbetslösheten bland utlandsfödda minskade till 13,2 procent, vilket motsvarar 1 668 personer. Det är den lägsta nivån sedan mars 2019 och en nedgång med 0,2 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Skillnaden mellan arbetslösheten bland utlandsfödda och den totala arbetslösheten i kommunen uppgår därmed till 4,5 procentenheter.

Ungdomsarbetslösheten gick samtidigt ned. I november var 7,9 procent av kommunens 18–24-åringar inskrivna som arbetssökande, vilket är en minskning med en procentenhet på ett år. Trots nedgången ligger både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten fortsatt över snittet för Stockholms län.