Lägre kommunalskatt i Sigtuna nästa år

Den samlade kommunalskatten i Sigtuna kommun sänks 2026. Det sker i samband med att både kommunen och regionen justerar ned sina skattesatser.
Sigtuna kommun är en av de kommuner där invånarna får lägre kommunalskatt nästa år, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Förändringen beror på att både den kommunala och den regionala skattesatsen sänks inför 2026.
Nationellt sänker 45 kommuner sin kommunalskatt nästa år, medan 16 höjer. I övriga kommuner blir skatten oförändrad. Sammantaget innebär det att den genomsnittliga kommunalskatten i landet minskar från 32,41 till 32,38 procent.
I Stockholms län sänks den samlade kommunalskatten i samtliga 26 kommuner. Den totala kommunalskatten består av både kommunens och regionens skattesatser, som tillsammans avgör hur stor andel av inkomsten som går i skatt.
