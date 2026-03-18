Lägre andel stressrelaterade sjukskrivningar i Sigtuna

Andelen stressrelaterade sjukskrivningar är relativt låg i Sigtuna kommun jämfört med övriga länet.

I kommunen utgör de 16 procent av alla sjukskrivningar, vilket är en av de lägre nivåerna i Stockholms län. Som jämförelse ligger Danderyd högst med 29 procent.

Samtidigt minskar antalet stressrelaterade sjukskrivningar både i länet och i landet som helhet, enligt ny statistik från Försäkringskassan. I december 2025 var 6 930 personer i Stockholms län sjukskrivna i minst två veckor på grund av stress, vilket är en minskning med 26 procent jämfört med året innan.

Trots nedgången ligger nivåerna fortsatt högt i ett längre perspektiv. Antalet sjukskrivna på grund av stress har ökat kraftigt sedan 2010.

Skillnaderna mellan olika grupper är tydliga. Kvinnor står för en stor majoritet av de stressrelaterade sjukskrivningarna i länet och utgör 77 procent av fallen.

Det finns även variationer mellan kommuner, där faktorer som arbetsmarknad, befolkningssammansättning och arbetsmiljö kan påverka nivåerna.