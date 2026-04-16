Låga PFAS-halter i mjölk – trots förorenade områden kring Arlanda och Rosersberg

En ny studie från SLU visar att PFAS-halterna i svensk konsumtionsmjölk i stort sett är mycket låga eller inte mätbara. Det gäller även i områden nära platser där brandskum tidigare använts, som kring Arlanda och Rosersberg.

I studien har forskare analyserat både mjölk från gårdar nära kända förorenade områden och prover från mejerier runt om i landet. I mejerimjölken fanns inga mätbara halter av PFAS enligt de analysmetoder som användes.

Även på gårdar i närheten av förorenade områden var halterna generellt mycket låga eller inte mätbara alls. Forskarna menar att nivåerna snarare speglar bakgrundshalter än påverkan från lokala utsläpp.

Samtidigt påpekar SLU att materialet är begränsat och att det fortfarande finns behov av fortsatt kontroll av PFAS i livsmedelskedjan, eftersom föroreningar kan variera lokalt.