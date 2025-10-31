Kvinna rånad i Märsta – gärningsman på fri fot

Strax före klockan 20.00 på torsdagskvällen anmälde en kvinna i 45-årsåldern att hon blivit överfallen och rånad i närheten av Midgårdsbadet i Märsta.
Enligt polisen ska en ensam gärningsman ha angripit kvinnan utomhus och med visst våld tilltvingat sig hennes väska innan han försvann från platsen. Flera polispatruller deltog i sökandet och kontrollerade ett antal personer, men ingen kunde knytas till händelsen. Kvinnan uppges inte ha fått några skador och behövde inte vård.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.
Notiser Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.