Kvinna rånad i Märsta – gärningsman på fri fot

Strax före klockan 20.00 på torsdagskvällen anmälde en kvinna i 45-årsåldern att hon blivit överfallen och rånad i närheten av Midgårdsbadet i Märsta.

Enligt polisen ska en ensam gärningsman ha angripit kvinnan utomhus och med visst våld tilltvingat sig hennes väska innan han försvann från platsen. Flera polispatruller deltog i sökandet och kontrollerade ett antal personer, men ingen kunde knytas till händelsen. Kvinnan uppges inte ha fått några skador och behövde inte vård.