Kvinna kastade stolar på vuxenutbildning

Under torsdagen larmades polis till vuxenutbildning där en kvinna kastade stolar och slog två lärare.

En kvinna i 30-årsåldern misstänks ha slagit två lärare och kastat stolar inne på en vuxenutbildning i Sigtuna kommun, enligt unt.se. Händelsen inträffade under lektionstid. Kvinnan är elev på skolan. Polisen har upprättat två anmälningar om misshandel. Ingen ska ha behövt uppsöka sjukvård.