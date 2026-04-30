Foto: Jamshid Jamshidi

Kvinna kastade stolar på vuxenutbildning

Under torsdagen larmades polis till vuxenutbildning där en kvinna kastade stolar och slog två lärare.

En kvinna i 30-årsåldern misstänks ha slagit två lärare och kastat stolar inne på en vuxenutbildning i Sigtuna kommun, enligt unt.se. Händelsen inträffade under lektionstid. Kvinnan är elev på skolan. Polisen har upprättat två anmälningar om misshandel. Ingen ska ha behövt uppsöka sjukvård.

Av Erik Karlsson

Väsby kan stoppa kraftledning mot Odensala

Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.

valet2026

Munkholmen och Valsta sticker ut i partiernas väljarstöd

Politik Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.