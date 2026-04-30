Kvinna kastade stolar på vuxenutbildning

Under torsdagen larmades polis till vuxenutbildning där en kvinna kastade stolar och slog två lärare.
En kvinna i 30-årsåldern misstänks ha slagit två lärare och kastat stolar inne på en vuxenutbildning i Sigtuna kommun, enligt unt.se. Händelsen inträffade under lektionstid. Kvinnan är elev på skolan. Polisen har upprättat två anmälningar om misshandel. Ingen ska ha behövt uppsöka sjukvård.
Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.
Politik Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.
Notiser Under 2025 rapporterades sju fall av den fästingburna sjukdomen i Sigtuna kommun, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som Newsworthy sammanställt. Det är fem fler än året innan och den högsta siffran som noterats i kommunen.