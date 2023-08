Kvinna greps för misshandel och hot

En allvarlig incident inträffade på lördagsförmiddagen i Sigtuna när en kvinna misshandlade och hotade den man hon lever med. Paret befinner sig mitt i en pågående separation, vilket har bidragit till den ansträngda situationen.

Enligt polisen ska händelsen ha ägt rum klockan 11:04 på lördagen. Den utsatta mannen kontaktade polisen och rapporterade om misshandeln och hoten han utsatts för av kvinnan. Situationen eskalerade till verbala hot och fysiskt våld.

Polis anlände snabbt till platsen och lyckades gripa kvinnan under odramatiska former. Mannen har identifierats som hennes nuvarande partner, och enligt uppgifter från polisen, befinner sig paret mitt i en separation. Efter att ha gripits för misshandel och hot har kvinnan förts till den närmaste polisstationen för förhör och vidare utredning. Polisen arbetar nu för att samla in vittnesmål och bevis för att bättre förstå händelseförloppet och de faktorer som ledde till denna incident.