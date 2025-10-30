Kvinna attackerad av lös hund i Märsta – hundägare söks av polis
Vid 14-tiden attackerades en kvinna av en hund varpå polisen mobiliserade en sökinsats efter hundägaren.
En kvinna i 30-årsåldern angreps under torsdagen av en lös hund i Märsta. Polisen larmades till platsen strax före klockan 14, men hundägaren hade då lämnat området och gick inte att hitta. Enligt uppgifter till UNT.se verkar kvinnan inte ha blivit biten, men hon fick ont i huvudet efter händelsen. Det är oklart exakt hur angreppet gick till, men polisen uppger för tidningen att kvinnan inte ska ha fått några allvarliga skador.
