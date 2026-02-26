Kvinna anhållen efter knivincident i Märsta

En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för försök till grov misshandel efter en händelse i en lägenhet i Märsta natten mot torsdag, enligt unt.se.

Polisen larmades strax före klockan 01.00. Enligt unt.se ska bråket ha börjat med en konflikt om en mobiltelefon som mannen, i 25-årsåldern, tidigare under kvällen förstört. Bråket ska därefter ha eskalerat och kvinnan misstänks ha försökt skada mannen med kniv. Polis åkte till platsen och grep kvinnan. Hon anhölls senare av åklagare.