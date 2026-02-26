Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Kvinna anhållen efter knivincident i Märsta

En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för försök till grov misshandel efter en händelse i en lägenhet i Märsta natten mot torsdag, enligt unt.se.

Polisen larmades strax före klockan 01.00. Enligt unt.se ska bråket ha börjat med en konflikt om en mobiltelefon som mannen, i 25-årsåldern, tidigare under kvällen förstört. Bråket ska därefter ha eskalerat och kvinnan misstänks ha försökt skada mannen med kniv. Polis åkte till platsen och grep kvinnan. Hon anhölls senare av åklagare.

Av Erik Karlsson
