Kvalitet, tillgänglighet och valfrihet i äldreomsorgen

Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) menar att de äldre som behöver flytta in på ett särskilt boende (SÄBO) måste få bo kvar i kommunen. Och..? Som ansvariga för kommunens vård och omsorg har vi samma uppfattning.

Det vet herrarna Brandell och Lundqvist. De vet det eftersom de har frågat om detta i kommunfullmäktige, i vård- och omsorgsnämnden och i tidigare insändare. Svaret från oss är och har varit det samma. Äldre ska självklart kunna bo kvar i kommunen om de så önskar. Det är här valfrihet kommer in i bilden. Det handlar om respekt för den äldres önskan och förmågan att själv välja var man vill bo. Det var därför vi, efter att vi tog över efter Socialdemokraterna, ordnade att äldreboendet Villa Silvertorget i Sigtuna blev valbart via kommunen. Det hade ni inte ordnat. Det var därför vi öppnade upp så att andra alternativ än kommunens blev valbara – inte bara när kommunens egna boenden är fulla – utan hela tiden. Det tillät inte ni.

Vi tror dessutom att valfrihet stimulerar kvalitet och god utveckling. Där olika utförare inklusive de kommunala sporras och lär av varandra. Ni rabblar siffror och detaljer, men om ni lyfter blicken ser ni att det privata alternativet ges högst betyg i Socialstyrelsens brukarundersökning för SÄBO 2025 i Sigtuna kommun.

Vi har en pågående snabb ökning av andelen äldre i befolkningen och kommunen arbetar målmedvetet för att öka tillgången av SÄBO-platser i kommunen. Inom några år bedömer vi att det kommer finnas åtminstone ytterligare två boenden att välja mellan, lokaliserade i Sigtuna kommun. Det möjliggörs av den upphandlingsform – Lagen om valfrihet (LOV) – som ni ondgör er över, men som fungerar väl på många platser i Sverige.

Det stämmer att ett ökat antal av kommunens äldre i behov av SÄBO har flyttat till boenden i annan kommun. Det stämmer samtidigt att beläggningsgraden i våra kommunala boenden under förra året i genomsnitt var 98 procent. Det betyder att vid enskilda tillfällen kan det ha varit svårt att få en plats, men över tid har det funnits plats i boenden i kommunen. Personer kan ha olika skäl för att bosätta sig i ett äldreboende i en grannkommun. Ett är personliga önskemål. Vilken tur då att kommunen har ett tillåtande valfrihetssystem för Sigtunas äldre.