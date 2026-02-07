Erik Sedig (KD) Josefin Brodd (M)Foto: Pressbild

Kvalitet, tillgänglighet och valfrihet i äldreomsorgen

Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) menar att de äldre som behöver flytta in på ett särskilt boende (SÄBO) måste få bo kvar i kommunen. Och..? Som ansvariga för kommunens vård och omsorg har vi samma uppfattning.

Det vet herrarna Brandell och Lundqvist. De vet det eftersom de har frågat om detta i kommunfullmäktige, i vård- och omsorgsnämnden och i tidigare insändare. Svaret från oss är och har varit det samma. Äldre ska självklart kunna bo kvar i kommunen om de så önskar. Det är här valfrihet kommer in i bilden. Det handlar om respekt för den äldres önskan och förmågan att själv välja var man vill bo. Det var därför vi, efter att vi tog över efter Socialdemokraterna, ordnade att äldreboendet Villa Silvertorget i Sigtuna blev valbart via kommunen. Det hade ni inte ordnat. Det var därför vi öppnade upp så att andra alternativ än kommunens blev valbara – inte bara när kommunens egna boenden är fulla – utan hela tiden. Det tillät inte ni.

Vi tror dessutom att valfrihet stimulerar kvalitet och god utveckling. Där olika utförare inklusive de kommunala sporras och lär av varandra. Ni rabblar siffror och detaljer, men om ni lyfter blicken ser ni att det privata alternativet ges högst betyg i Socialstyrelsens brukarundersökning för SÄBO 2025 i Sigtuna kommun.

Vi har en pågående snabb ökning av andelen äldre i befolkningen och kommunen arbetar målmedvetet för att öka tillgången av SÄBO-platser i kommunen. Inom några år bedömer vi att det kommer finnas åtminstone ytterligare två boenden att välja mellan, lokaliserade i Sigtuna kommun. Det möjliggörs av den upphandlingsform – Lagen om valfrihet (LOV) – som ni ondgör er över, men som fungerar väl på många platser i Sverige.

Det stämmer att ett ökat antal av kommunens äldre i behov av SÄBO har flyttat till boenden i annan kommun. Det stämmer samtidigt att beläggningsgraden i våra kommunala boenden under förra året i genomsnitt var 98 procent. Det betyder att vid enskilda tillfällen kan det ha varit svårt att få en plats, men över tid har det funnits plats i boenden i kommunen. Personer kan ha olika skäl för att bosätta sig i ett äldreboende i en grannkommun. Ett är personliga önskemål. Vilken tur då att kommunen har ett tillåtande valfrihetssystem för Sigtunas äldre.

  • Erik Sedig (KD) ordförande i vård- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
De äldre-äldre måste få bo kvar i kommunen

Insändare Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.

Ayla är en av oss!

Insändare Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.

valet2026

Framåt 2026 för Sigtuna kommun

Insändare När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.

Utbildning motverkar fattigdom

Insändare På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.

Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.