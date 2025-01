Kungen vill sälja Viby by

Statens fastighetsverk som förvaltar kungens fastigheter har i en ny avyttringsplan med Viby by som säljobjekt.

Det finns 37 objekt till salu som Kungen avser sälja genom Statens fastighetsverk. Bland dessa finns Viby by, fastighetsbeteckning Venngarn 1:3. Bakgrunden är att Statens fastighetsverk bedömt att Viby by inte längre är lämpligt för statligt ägande. I första hand avser man erbjuda Viby by till annan myndighet, kommun eller bostadsarrendatorer. Om ingen av dessa nappar kan Viby by läggas ut till offentlig försäljning.