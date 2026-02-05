Kulturskolan firar 70 år med jubileumsföreställning

Sigtuna kulturskola fyller 70 år och jubileet uppmärksammas under hela året. Firandet inleddes på onsdagen med en föreställning där många barn och ungdomar medverkade, både på och bakom scenen.

Jubileumsföreställningen ”The never ending story” markerade starten på ett årslångt firande av Sigtuna kulturskola. Föreställningen samlade ett stort antal deltagare och visade bredden i verksamheten, som i 70 år har erbjudit barn och unga i kommunen möjlighet att ägna sig åt kultur på sin fritid.

Kulturskolans betydelse lyftes under firandet, både som plats för skapande och som en del av kommunens arbete för en meningsfull fritid för barn och unga. Verksamheten beskrevs som en miljö där elever utvecklas, både som framtida kulturutövare och som kulturintresserade.

– Roligt att se att flera av mina lärare från när jag själv var elev på kulturskolan fortfarande är kvar och bidrar med samma glädje och engagemang, säger kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M), som själv har gått på Sigtuna kulturskola.

Sigtuna kulturskola har i dag elever från hela kommunen och ambitionen är att fortsätta nå så många barn och unga som möjligt. Kulturskolechef Beata Alving betonar kontinuiteten i verksamheten och det engagemang som präglar arbetet.

– Jag känner en väldig glädje när jag går till mitt jobb som kulturskolechef varje dag för att fortsätta på den väg som den fantastiskt engagerade musikläraren Torsten Englund stakade ut för 70 år sedan. Det är också med enorm stolthet som jag får äran att arbeta tillsammans med och leda detta fantastiska gäng av lärare som möter Sigtuna kommuns barn och unga, säger hon.