Kulturhuset i Valsta får namnet Mimer

Det nya kultur- och aktivitetscentret som byggs i Valsta kommer att heta Mimer. Namnet beslutades av samhällsbyggnadsutskottet under tisdagskvällen.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) passar namnet väl in i området, där flera platser redan har namn med rötter i fornnordisk mytologi. Mimer var i sagorna en jätte som vaktade källan till visdom.

Namnet har tagits fram efter en längre process där barn, unga och vuxna i kommunen fått tycka till. Elever och boende i Valsta, Märsta och Sigtuna deltog i fokusgrupper där olika förslag diskuterades. Många tyckte att Mimer kändes som ett riktigt namn, var lätt att uttala och enkelt att komma ihåg.

Byggnaden, som just nu håller på att ta form, ska bli en mötesplats fylld av kultur, kreativitet och gemenskap.