Kultur och skapande i skolan – Sigtuna lyftes som exempel vid regional träff

Hur kan kultur och kreativt skapande få en större plats i skolan? Den frågan stod i centrum när arrangörer av kultur för barn och unga från 24 kommuner i Stockholms län samlades för en kunskapsdag – där Sigtuna kommun fanns representerat med lokala exempel.

Under dagen delade flera nationella och regionala aktörer med sig av erfarenheter och arbetssätt. Maria Olson, professor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, talade om kulturens roll i skolan och dess betydelse i mötet mellan utbildning och bildning. Skolverket lyfte hur kultur och konst finns inskrivet i grundskolans styrdokument, och Kulturrådet presenterade aktuella nyheter om stödet Stärkt kultur i skolan och Skapande skola-bidraget.

Ett panelsamtal följde, med fokus på möjligheter och hinder för att stärka kulturens plats i skolan.

Sigtuna kommun lyftes i programpunkten om lokala arbetssätt. Maria Liljeholm, kultursamordnare i kommunen, berättade om hur kultur och skola kan samverka i praktiken och hur olika aktörer kan bidra till att skapa mer tillgängliga kulturupplevelser för elever. Andra exempel kom från Södertälje och Köpings kommun, där fokus ligger på delaktighet, samverkan med bibliotek och stöd till kulturombuden på skolorna.