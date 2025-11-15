Kultur och skapande i skolan – Sigtuna lyftes som exempel vid regional träff
Hur kan kultur och kreativt skapande få en större plats i skolan? Den frågan stod i centrum när arrangörer av kultur för barn och unga från 24 kommuner i Stockholms län samlades för en kunskapsdag – där Sigtuna kommun fanns representerat med lokala exempel.
Under dagen delade flera nationella och regionala aktörer med sig av erfarenheter och arbetssätt. Maria Olson, professor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, talade om kulturens roll i skolan och dess betydelse i mötet mellan utbildning och bildning. Skolverket lyfte hur kultur och konst finns inskrivet i grundskolans styrdokument, och Kulturrådet presenterade aktuella nyheter om stödet Stärkt kultur i skolan och Skapande skola-bidraget.
Ett panelsamtal följde, med fokus på möjligheter och hinder för att stärka kulturens plats i skolan.
Sigtuna kommun lyftes i programpunkten om lokala arbetssätt. Maria Liljeholm, kultursamordnare i kommunen, berättade om hur kultur och skola kan samverka i praktiken och hur olika aktörer kan bidra till att skapa mer tillgängliga kulturupplevelser för elever. Andra exempel kom från Södertälje och Köpings kommun, där fokus ligger på delaktighet, samverkan med bibliotek och stöd till kulturombuden på skolorna.
Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.
Kulturnyheter Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.
Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.
Märstafolket I lördags hölls premiären för initiativet Plocka med Robban, som samlar Märstabor för att plocka skräp längs gator och gångvägar. Under den första rundan samlades hela elva kilo avfall in på bara 90 minuter.
Kulturnyheter Höstmarknaden och Trygghetsdagen i Vattentornsparken i Valsta lockade i lördags över 3 000 besökare. Parken fylldes av marknadsbord, musik och mötesplatser för samtal, vilket gav en tydlig prägel av gemenskap.
Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.
Kulturnyheter Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.