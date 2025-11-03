Tre bilar i krock på E4 – en förare fick böter

Tre personbilar kolliderade på E4 mellan Rosersberg och Stora Wäsby under måndagsmorgonen. Olyckan inträffade strax före klockan 06.30 och vägen stängdes tillfälligt i södergående riktning.
En person fick lindriga skador och flera fordon skadades i samband med krocken. Enligt polisen orsakades olyckan av att en av förarna inte höll tillräckligt avstånd till framförvarande bil, och föraren fick en ordningsbot. Trafiken kunde senare släppas på igen när platsen röjts upp.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.