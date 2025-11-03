Tre bilar i krock på E4 – en förare fick böter

Tre personbilar kolliderade på E4 mellan Rosersberg och Stora Wäsby under måndagsmorgonen. Olyckan inträffade strax före klockan 06.30 och vägen stängdes tillfälligt i södergående riktning.

Tre personbilar kolliderade på E4 i mellan Stora Wäsby-Rosersberg under måndagsmorgonen. Olyckan inträffade strax före klockan 06.30 och vägen stängdes tillfälligt i södergående riktning.

En person fick lindriga skador och flera fordon skadades i samband med krocken. Enligt polisen orsakades olyckan av att en av förarna inte höll tillräckligt avstånd till framförvarande bil, och föraren fick en ordningsbot. Trafiken kunde senare släppas på igen när platsen röjts upp.