Kritik mot Migrationsverkets planer i Arlandastad

Sigtuna kommun riktar kritik mot Migrationsverkets planer på ny verksamhet och öppnar för att sätta stopp med hjälp av lagstiftning.

Efter att Migrationsverket öppnat ett mottagande- och återvändandecenter i Sigtuna 2023 menar kommunledningen att belastningen på skola och socialtjänst har ökat. Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) uppger att kommunen kan komma att använda plan- och bygglagstiftning för att förhindra ytterligare etableringar.

Migrationsverket framhåller att myndigheten måste genomföra sitt uppdrag, medan regeringen anser att boendena är nödvändiga och betonar vikten av samarbete med kommunerna.

Samtidigt har Sveriges kommuner och regioner, SKR, varnat regeringen för ökad belastning på skolor och socialtjänst samt oro för barns situation vid mottagande- och återvändandecentren.