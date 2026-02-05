Kritik mot Migrationsverkets planer i Arlandastad

Sigtuna kommun riktar kritik mot Migrationsverkets planer på ny verksamhet och öppnar för att sätta stopp med hjälp av lagstiftning.
Efter att Migrationsverket öppnat ett mottagande- och återvändandecenter i Sigtuna 2023 menar kommunledningen att belastningen på skola och socialtjänst har ökat. Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) uppger att kommunen kan komma att använda plan- och bygglagstiftning för att förhindra ytterligare etableringar.
Migrationsverket framhåller att myndigheten måste genomföra sitt uppdrag, medan regeringen anser att boendena är nödvändiga och betonar vikten av samarbete med kommunerna.
Samtidigt har Sveriges kommuner och regioner, SKR, varnat regeringen för ökad belastning på skolor och socialtjänst samt oro för barns situation vid mottagande- och återvändandecentren.
Nyheter Pendeltågstrafiken påverkas i helgen av omfattande banarbeten. Från natten mot lördag stoppas pendeltågen på delar av sträckan, vilket får konsekvenser för resenärer vid Märsta och Rosersberg station.
Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.
Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.
Nyheter Ingress: PRO:s årliga prisundersökning av matkassar visar fortsatt stora skillnader i matpriser runt om i landet. I årets kartläggning deltog dock inga butiker i Sigtuna, Märsta eller Rosersberg.