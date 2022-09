Kritik mot att kommunen anlitade lobbyist för 614 000

Sigtuna kommun anlitade Lobbyföretaget Rud Pedersen till att bland annat skriva ett brev till regeringen för 85 000 kronor: - Jag tycker det är viktigt att man förankrar inom Kommunstyrelsen att man tänker skriva ett sånt brev och att man berättar vad det kommer att kosta, då kan kommunens politiker ta ställning till det, säger Marie Axelsson (S), oppositionsråd, till Upsala Nya Tidning.

UNT avslöjar att Sigtuna kommun använt sig av kända lobbyistföretaget Rud Pedersen till olika kommunikationsinsatser och lobbyverksamhet för kommunen sedan 2020. Uppdrag som hittills kostat kommunen 614 000 kronor, en summa som är under gränsen för upphandling enligt LOU. I Rud Pedersen medverkar förre finansministern och moderatpolitikern Anders Borg. Bland annat skrev Rud Pedersen ett brev till regeringen om krisstöd under corona på grund av att Sigtuna drabbas hårt på grund av Arlanda.

– Vi hade Anders Borg som jobbade igenom det här! Det ligger långt över det jag skulle mäkta med att skriva och dessutom inte har kompetensen till. Det var helt nödvändigt, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, enligt UNT.

V: Borde förankrats i KS

Oppositionen är kritiska till kommunledningens agerande. Niklas Andersson (V) anser att det är slöseri att anlita en PR-byrå för något som man skulle kunna göra själva i kommunen. Dessutom borde det förankras i kommunstyrelsen innan man beställer tjänsten.

– Vi borde ha tjänstemän i kommunen som kan göra det där, uppger Andersson för UNT.

Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) är inne på samma spår och vill se att det förankras i kommunstyrelsen så att politiker kan ta ställning till det. Enligt UNT:s rapportering har kommunen köpt in en uppföljning av en undersökning om segregation i kommunen, Public ”Affairs-hjälp” som innefattade ett möte med Arlandautredaren Peter Norman, hjälp inför Almedalen där kommunen hade heldag om Arlanda.

Holst: Fattade inte besluten

Olov Holst tillbakavisar kritiken som riktats mot honom. I ett mail till märsta.nu poängterar han att det inte är ett hemligt beslut som tagits utan att det är kommundirektören som fatta beslutet.

– Hon har all rätt att göra det och fattar dagligen en lång rad beslut som vare sig vi i kommunledningen eller oppositionen vet om. Det gäller för övrigt hela förvaltningen. Vi politiker kan inte och ska inte vara inblandade på detaljnivå. Vi styr via budget, verksamhetsplaner, diverse styrdokument och inte minst via den delegationsordning fullmäktige fattat beslut om.

Upphandlingarna har inte gjorts av Holst själv utan kommundirektören har varit den som både upphandlat och fattat beslut enligt Holst. Holst menar vidare att det är omöjligt att upphandla en Public affair-firma om man inte känner någon där eftersom alla konsulter som arbetar på den typ av firmor är föregett politiker eller fortfarande aktiva fritidspolitiker.

– Någon politiker i kommunen känner med stor sannolikhet alltid någon som jobbar på PA-firman. Bl.a. därför togs beslutet av kommundirektören som utvärderade offerten och gjorde beställningen. Att jag, lite löst, råkar känna en av konsulterna är därför helt irrelevant

Arbetet bakom brevet kostade

Gällande brevet för 85 000 kronor så säger Holst att det betalats för en djup analys av krisläget i Sigtuna kommun under pandemin och vilka lämpliga åtgärder som skulle kunna accepteras av regeringen efter en beräkning av hur mycket de skulle kosta samt hur snabbt man skulle kunna få hjälp hos en ansvarig minister. Kommunen betalade för det omfattande arbetet bakom och inte själva brevet, enligt Olov Holst.

– Brevet hade jag själv, eller någon tjänsteman, kunnat skriva. Det var det omfattande arbetet som låg bakom brevet vi betalade för.