Foto: Swedavia/Brendan Austin

Kritik mot Arlandas utbyggnadsplaner

Planerna på en omfattande utbyggnad av Arlanda flygplats möter kritik.

Arlanda planerar flera större investeringar fram till 2040, men forskare menar att utvecklingen kan påverkas av förändrade förutsättningar för flyget, rapporterar SVT Nyheter.

Enligt det statliga flygplatsbolaget Swedavia väntas antalet resenärer öka från cirka 25 miljoner per år i dag till omkring 34 miljoner år 2040. För att möta den ökningen planeras flera nya byggprojekt på och omkring flygplatsen.

Bland projekten finns en ny pir vid terminalerna, en ny bussterminal, en ny ankomsthall med tullfilter samt anläggningar för bland annat vätgas och fjärrkyla. Investeringarna på Arlanda ligger i dag på omkring två miljarder kronor per år och väntas öka under kommande år.

Flygplatsledningen menar att utbyggnaden är nödvändig för att kunna ta emot fler flyg och resenärer. Samtidigt finns kritiska röster. Enligt en forskare vid KTH kan beslut på EU-nivå som gör flygbränsle dyrare leda till högre biljettpriser och minskat resande, vilket i sin tur kan påverka prognoserna för flygtrafiken.

Av Erik Karlsson

Tips för dig som ska flytta mellan Märsta och Stockholm

Partner Att flytta mellan Märsta och Stockholm är ett vanligt steg, oavsett om man söker stadens puls eller ett lugnare boende. Ofta handlar det om en lägenhetsflytt, och då är det flera praktiska detaljer som påverkar hur smidigt allt går – särskilt i flerfamiljshus.

Att orka med skiftjobbet på Arlanda

Partner På Arlanda kan ett skift börja före gryningen, sluta sent, eller vara förlagt på natten. Dessutom kan tempot växla snabbt beroende på trafiksituationen, och då är det lätt att tappa både energi och skärpa innan passet är över.

Vilken certifiering krävs för att bli personlig tränare i Sverige?

Partner Att bli personlig tränare i Sverige innebär mer än bara ett träningsintresse, det kräver rätt certifiering för att du ska kunna arbeta professionellt och bli anställningsbar på gym eller anlitad som egenföretagare. Utbildningskraven varierar kraftigt beroende på licens, arbetsgivare och om du vill jobba i Sverige eller utomlands.