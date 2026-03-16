Kritik mot Arlandas utbyggnadsplaner

Planerna på en omfattande utbyggnad av Arlanda flygplats möter kritik.

Arlanda planerar flera större investeringar fram till 2040, men forskare menar att utvecklingen kan påverkas av förändrade förutsättningar för flyget, rapporterar SVT Nyheter.

Enligt det statliga flygplatsbolaget Swedavia väntas antalet resenärer öka från cirka 25 miljoner per år i dag till omkring 34 miljoner år 2040. För att möta den ökningen planeras flera nya byggprojekt på och omkring flygplatsen.

Bland projekten finns en ny pir vid terminalerna, en ny bussterminal, en ny ankomsthall med tullfilter samt anläggningar för bland annat vätgas och fjärrkyla. Investeringarna på Arlanda ligger i dag på omkring två miljarder kronor per år och väntas öka under kommande år.

Flygplatsledningen menar att utbyggnaden är nödvändig för att kunna ta emot fler flyg och resenärer. Samtidigt finns kritiska röster. Enligt en forskare vid KTH kan beslut på EU-nivå som gör flygbränsle dyrare leda till högre biljettpriser och minskat resande, vilket i sin tur kan påverka prognoserna för flygtrafiken.