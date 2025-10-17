Krav på snabbare beslut om Arlandas framtid

Arlanda måste utvecklas för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft, skriver Mälardalsrådet i sitt remissvar till regeringen.
Rådet välkomnar flera förslag i regeringens Arlandautredning, bland annat att stationsavgiften vid Arlanda C tas bort, att vägkapaciteten på E4 vid flygplatsen ökas och att kollektivtrafiken till och från Arlanda förbättras. – Regeringen behöver skyndsamt omförhandla avtalet med A-train så att stationsavgiften tas bort, säger Jens Sjöström (S), ordförande i Mälardalsrådet.
Även Kristoffer Tamsons (M), ordförande i rådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits, betonar att Arlanda är en central del i regionens transporter och att projekt som utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala och Stockholm måste genomföras enligt plan.
